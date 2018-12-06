أفادت مصادر برئاسة الوزراء الايطالية، أمس الأربعاء، أن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي سيلتقي صباح غد الخميس المشير خليفة حفتر، المعين قائدا عاما للجيش الليبي من جانب مجلس النواب المنتخب،والمتواجد في روما حاليا،بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية وليبية قد تحدثت عن إجتماع آخر للمسؤول العسكري الليبي، مع السفير الأمريكي لدى تونس، ومسؤول إدارة واشنطن بشأن الملف الليبي، دانيال روبنستين.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية في الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.