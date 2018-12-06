منظمة مراسلون بلا حدود تحذر من تلاشي حرية الصحافة في نيكاراجوا

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حذرت منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها فرنسا أمس الأربعاء، من أن حرية الصحافة "تتلاشى باضطراد " في نيكاراجوا، حيث يواجه الصحفيون المستقلون المعارضون للحكومة اعتقالات تعسفية وعنف الشرطة .

ومنذ اندلاع الاحتجاجات لأول مرة ضد الرئيس دانيال أورتيجا في أبريل، لم تعد "قوات الشرطة تعرقل عمل الصحفيين في تغطية المظاهرات واحتجاجات السكان فحسب، ولكنها الآن تقوم بأعمال عنف مباشرة ضد الصحفيين".

وتشمل الأساليب الضرب والإهانات والرقابة من جانب الشرطة والتحرش الإلكتروني وإرغام المحطات الإذاعية والتليفزيونية على وقف البث.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن بعض الصحفيين فروا من تهديدات بالقتل والاضطهاد إلى المنفى.

وقامت حكومة أورتيجا بقمع الاحتجاجات والمعارضة بيد من حديد.

وقال نشطاء حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في أعمال عنف سياسية منذ أبريل.