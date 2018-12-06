الأردن وكينيا تتفقان على ضرورة توقيع اتفاقيات لإطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما

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اتفق وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ونظيرته الكينية مونيكا جوما اليوم الخميس على تشكيل فريق فني لدراسة الاتفاقيات التي يجب توقيعها بين البلدين لإيجاد أرضية كفيلة بإطلاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.

وأشار الصفدي وجوما- خلال مباحثاتهما في عمان اليوم- إلى أن هذه الأطر ستشمل قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والصحة والزراعة والعمالة.

وأكدا على المستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون الدفاعي والأمني والتنسيق في محاربة الإرهاب.

وتطرقت مباحثات الصفدي وجوما إلى تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سورية وليبيا والحرب ضد الإرهاب.

وخلال اللقاء ثمن الصفدي موقف كينيا الداعم للحق الفلسطيني في الحرية والدولة على أساس حل الدولتين.

من ناحية أخرى، أكد الوزيران، وجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون سيعمل البلدان على الإفادة منها عبر خطوات عملية ملموسة.

وكان الصفدي قال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس إن هناك ضرورة لبناء علاقات أعمق وأشمل مع القارة الإفريقية .