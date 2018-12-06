وفاة فرد من البحرية الأمريكية بعد تصادم طائرتين قبالة سواحل اليابان

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مقتل فرد من مشاة البحرية إثر تصادم بين طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل غربي اليابان.

وتم العثور على فرد آخر بمشاة البحرية على قيد الحياة وكان في حالة جيدة، بحسب تغريدة نشرتها مشاة البحرية عبر موقع تويتر. وتستمر عملية البحث والإنقاذ للعثور على الجنود الخمسة الباقين، وفقا لبيان نشرته مشاة البحرية الأمريكية عبر موقع فيسبوك.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن الطائرتين الحربيتين اللتين تعرضتا للتصادم ، هما طائرة للتزويد بالوقود من طراز "كيه سي -130" تحمل على متنها طاقما مؤلف من خمسة أفراد وطائرة من طراز "إف / إيه -18" على متنها فردان أقلعتا من محطة إيواكوني الجوية لمشاة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الاصطدام وقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي كيب موروتو في جزيرة شيكوكو (جنوب غرب).