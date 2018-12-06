المفاوضون يتوصلون إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي للعام المقبل

أعلن المفاوضون ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد للعام المقبل، بعد شهور من الخلافات.

وقال "هارتفيج لويجر" وزير مالية النمسا ورئيس وفد حكومات الاتحاد في المفاوضات إن مشروع الموازنة تضمن "القيمة الجيدة للأموال ومساحة للمناورة لتلبية أي احتياجات غير متوقعة".

وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 2ر148مليار يورو (169 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2% عن موازنة العام الحالي.

وسيتم توجيه الجزء الأكبر من الزيادة في الإنفاق لتمويل برامج الأبحاث والتطوير ومشروعات البنية التحتية والتبادل الشبابي. كما ستوجه الموازنة 45ر1 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا، مع خفض مخصصات برامج ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 7ر146 مليون يورو.

يذكر أن موازنة الاتحاد الأوروبي تغطي كل شيء من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الأفقر في دول الاتحاد الأوروبي والبرامج البحثية والتعليمية، حيث تعود أغلب أموال الموازنة إلى دول الاتحاد مرة أخرى في صورة برامج دعم مختلفة.