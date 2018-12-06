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سفير بيلاروسيا بالقاهرة يهنئ مصربنجاح معرض «إيديكس 2018»

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 11:01 ص | آخر تحديث : الخميس 6 ديسمبر 2018 - 11:01 ص

هنأ سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة الحكومة المصرية علي نجاح تنظيم أول معرض عسكري " ايديكس 2018 " معربا عن رضائه من نتائج مشاركة بلاده في هذا المعرض.

وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن رومان جولوفتشينكو رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في بيلاروسيا شارك خلال زيارته للقاهرة في الفترة من 3 إلي 5 ديسمبر الجاري في افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات العسكرية والدفاعية الذي اختتم أمس بالقاهرة ، وأجري مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين في مصر ورؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في المعرض.


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