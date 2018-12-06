تسجيل 110 حالات إصابة بحمى الضنك في سنغافورة في أسبوع واحد

ذكرت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة، أنها سجلت 110 حالات إصابة بحمى الضنك في الأسبوع الذي انتهي أول ديسمبر الجاري بزيادة 13 حالة عن الأسبوع السابق له، وهذه أول مرة تسجل أكثر من 100 حالة في أسبوع واحد هذا العام.

ونصحت وكالة البيئة المواطنين الذين يخططون للذهاب في إجازة بتأمين منازلهم قبل السفر ضد البعوض، ومن بين هذه التدابير الوقائية تغطية مراحيض المياة وحاويات تخزين المياه.

كما نصحت السكان بإضافة مبيد حشري إلى أماكن يمكن أن يتكاثر فيها البعوض بالإضافة إلى مناطق لا يمكن فيها إزالة المياه الراكدة، وفقا لصحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة.