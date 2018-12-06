المبعوث الأممي يعلن استئناف مفاوضات السلام اليمنية في السويد

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس الأربعاء، عن استئناف مفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية في السويد، اليوم الخميس.

وتوجه جريفيث بالشكر لحكومة السويد، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات.

ووصل وفدي الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله الحوثية إلى ستوكهولم للمشاركة في المفاوضات.

وتأتي هذه المشاورات في ظل ضغط أممي و دولي على أطراف الصراع في اليمن، لإحلال السلام، وانهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو أربعة أعوام، وبعد فشل أربع جولات مشاورات كان اخرها في الكويت في أغسطس 2016.