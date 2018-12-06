البشير يوجه بالاهتمام بأحوال النازحين العائدين بولاية جنوب كردفان

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وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، حكومة ولاية جنوب كردفان بالتركيز على العودة الطوعية للنازحين، والاهتمام بأحوال العائدين وتقديم الدعم لهم ومساعدتهم في الحصول على مشاريع إنتاجية.

وأكد البشير -خلال لقائه اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم بوالي جنوب كردفان، الفريق أحمد مفضل- ضرورة الاهتمام بالإنتاج والتركيز على الإنتاج الزراعي الذي تتميز به الولاية وتقديم الخدمات للمواطنين.

واطلع البشير، على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وسبل الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية.

من جانبه، قال الوالي، في تصريح صحفي، إنه أطلع الرئيس على نجاح الموسم الزراعي بالولاية، وكذلك الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة.