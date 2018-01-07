كشف عماد متعب مهاجم الأهلي المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة لفريق التعاون السعودي عن أنه حلم بفوز محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقال متعب خلال حواره في برنامج " مع شوبير" : " محمد صلاح فخر لينا كلنا شرف الكرة المصرية ، انا على اتصال دائم معه وهنئته مؤخرا على فوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا وطالبته بأهمية أن يكون طموحه هو الانتقال للانضمام لبرشلونة او ريال مدريد".

وأكمل متعب :" صلاح يقدم مستوي خيالي من الموسم الماضي مع روما وحالياً مع ليفربول ، لديه امكانيات كبيرة تؤهله للتواجد بصفوف البرسا او الريال والمنافسة ايضاً على جائزة أفضل لاعب في العالم".

ويري متعب أن جيل منتخب مصر الحالي محظوظ بتواجد لاعب مثل صلاح بين صفوفه، مشيراً بأن طموحه وإصراره وتحديه يجعله قادراً على المنافسة مع كبار لاعبي العالم.

وختتم متعب حديثه عن صلاح بقوله : "صلاح فخر لمصر ، ابلغته منذ فترة بأنني حلمت بتكريمه بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأشترطت عليه تواجدي في الحفل".

وفي ضوء أخر .. يري عماد متعب أن شيكابالا نجم الزمالك المعار لصفوف الرائد السعودي لاعب لم يحصل على حقه وأنه كان يستحق اللعب في أوروبا.

وقال متعب : " أعشق شيكابالا فهو من أقرب اللاعبين لي، أري أن مكانه الحقيقي هو الإحتراف الخارجي في نادي كبير، لأنه يمتلك موهبة كبيرة لم تستغل بالشكل الجيد ، فرحت كثيراً بعدما تم إستدعائه لصفوف المنتخب في مباراة غانا بتصفيات المونديال".

وأشار متعب إلي أنه يتمني تواجد شيكابالا في قائمة المنتخب التي ستخوض نهائيات كأس العالم في روسيا .

وكشف متعب في نهاية حديثه بأن أول مباراة سوف يلعبها مع التعاون السعودي ستكون ضد الرائد المحترف بصفوفه "شيكابالا"، وعن أنه سيكون ديربي بين التعاون والرائد، وتعد مباراة لها أهمية كبري في السعودية".