مرسيليا يفوز على فالنسيان ويتأهل لدور الـ16 بكأس فرنسا

انتزع فريق مرسيليا بطاقة التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس فرنسا، عقب تغلبه على فالينسيان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الـ32 من البطولة.



واحتاج مرسيليا لخوض شوطين إضافيين لحسم التأهل، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



ويدين مرسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوردام امافي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 103.



كما تأهل أيضا لدور الستة عشر الدور فريق ستراسبورج، بعد ان تغلب على ديجون 3 / 2 بعد الوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.



وتقدم ستراسبورج بهدف سجله أنطوني جونسالفيز في الدقيقة 59،وتعادل بابي ميسون ديلويودجي لديجون في الدقيقة 65.



وفي الوقت الإضافي سجل ستراسبورج هدفيه الثاني والثالث عن طريق جيريمي بلايك ونونو داكوستا في الدقيقتين 92 و93 ، فيما سجل هدف ديجون الثاني جوليو تافاريس في الدقيقة 105.



وتأهل فريق سانت إتيان لدور الستة عشر ،عقب فوزه على نيم أولمبيك بهدفين نظيفين سجلهما روبير بيريتش وجوناثان بامبا في الدقيقتين 63 و68.



وشهدت المباراة طرد أوليفر بوسكاجلي لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة 12.



وفجر جرانفيل مفاجأة كبيرة بإقصائه بوردو، بعد أن فاز 2 / 1 بعد الوقت الإضافي.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم يونوس سانخاري لبوردو في الدقيقة 37 ،وتعادل سوليفان مارتينيت في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وسجل لاديسلاس دونياما هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 103.



وعانى فريق بوردو خلال هذه المباراة ،حيث تم طرد ثلاثة لاعبين من الفريق هم يوسف سابالي في الدقيقة 85 وتوماس كاريكي في الدقيقة 102 وياروسلاف بلازيل في الدقيقة 110.



وتأهل فريق بوريان لدور الستة عشر بدون صعوبة ،بعدما تغلب على مضيفه آنجيه بهدفين نظيفين سجلهما بيير يفيس هاميل في الدقيقة 30 ودينس بوانجا في الدقيقة 42.