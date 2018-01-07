العراق: قصف مجموعات متحركة لـ «داعش» بين ديالى وصلاح الدين

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية اليوم الأحد، بقصف مجموعات متحركة تابعة لتنظيم "داعش" على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قطعات الجيش قصفت بقذائف الهاون مجموعات متحركة لتنظيم داعش في منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين، مضيفا أن القصف جاء ردا على قصف داعش لمركز العظيم بقذيفتي هاون سقطت إحداها قرب مدرسة ابتدائية.

وكان مدير ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى عبد الجبار العبيدي أعلن، في وقت سابق اليوم، سقوط قذيفتي هاون في الناحية دون أي إصابات بشرية.