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أعرب عماد متعب مهاجم الأهلي والمعار لصفوف فريق التعاون السعودي عن حلمه بالمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018.

وأشار متعب خلال حواره في برنامج " مع شوبير" : " نفسي أروح العب مع المنتخب في مونديال روسيا، ولكن في حالة عدم إستدعائي ستكون ارادة ربنا".

وأكمل متعب حديثه : " كنت بحلم ألعب كاس عالم مع جيل المنتخب في عهد حسن شحاتة لعام 2010 لأننا كنا نستحق التواجد في هذا المونديال نظرا لما حققناه جميعاً بالفوز بثلاث بطولات لكأس أمم افريقيا تاريخية".

وعن رأيه في الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر : " كوبر مدرب محترم ومحترف بمعني الكلمة، يعرف جيدأ كيفية الحفاظ على كيان المنتخب باحترام لاعبيه ، هذا بخلاف اعجابي الشديد لتمسكه بفكره الخططي".

وتمني عماد متعب عودة حسام غالي للفراعنة ، متمنياً أن يلعبا سوياً في مونديال روسيا.

وختتم متعب تصريحاته بقوله : " اتفقت مع زوجتي بالسفر إلي روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم حتي اذا لم أحصل على فرصة التواجد مع الفراعنة في المونديال".