وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

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استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي اليوم الأحد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي.

وأفادت وكالة الانباء الاماراتية وام، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الإماراتية المغربية وحرص قيادة البلدين الشقيقين بشكل مستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



