أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق التعاون السعودي بالقدرات التدريبية التي يمتلكها المدرب المخضرم البرتغالي مانويل جوزيه والتي استطاع أن يطبقها بفوزه مع القلعة الحمراء بأكثر من 20 لقب محلي وقاري.

وقال متعب خلال حواره ببرنامج " مع شوبير" :" جوزيه كان مدرب عبقري ، لا يمكن أن أعطيه حقه مهما تحدثت عنه، فهو مدرب محترف صاحب شخصية وفكر خططي كبير جعل فريق الأهلي في عهده أقوي وأفضل فرق القارة الإفريقية بفضل تحفيظه للاعبين الجمل التكتيكية و كانت المباريات شاهدة عليها وطبقت ما بيني وبين فلافيو وتريكة وبركات وكل أسماء هذا الجيل والذي أسفرت عن التتويج بكل الإلقاب".

وكشف متعب عن أزمة كانت قد وقعت بينه وبين جوزيه في أحدي المباريات بعدما أعترض على تبديله وكلفته الإيقاف لمدة 10 مباريات ، مشيراً بأنه ندم على موقفه اتجاه المدرب البرتغالي خاصة بعدما إعاده مباشرةً فور إنتهاء العقوبة للمشاركة كأساسي في المباريات ، مبلغه بأن خلافهم أنتهي وحصل على جزاءه.

وفي سياق أخر .. أكد عماد متعب ان علاقته مع جميع اللاعبين في الأهلي جيدة وبالأخص المهاجمين ازارو وأجاي ومروان محسن ، مشيراً بأنه كان يحاول دائما توجيه النصائح للمغربي ازارو وكيفية إستغلال الفرص لتسجيل الأهداف.



ويري متعب أن ازارو مهاجم مميز وسريع وصغير في السن ينقصه فقط الخبرة ، كاشفاً بأنه حزن كثيراً بعد رحيل المهاجم الجابوني إيفونا عن الأهلي وذلك لأنه كان مهاجم مميز وقوي، قبل أن يؤكد أن المهاجم الأنجولي فلافيو يعد أكثر اللاعبين الأجانب الذي انسجم باللعب معهم خاصة لما كان يمتلكه اللاعب من نجاعة تهديفية كبيرة وبالأخص من ضربات الرأس.

وأكد متعب خلال حواره التليفزيوني إلي أن عمرو زكي وأحمد حسام ميدو أكثر اللاعبين الذين ارهقوا في المنتخب لصراعهم على قيادة هجوم الفراعنة ، وأعرب متعب عن شرفه باللعب بجوار حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وتحدث متعب في نهاية حديثه عن قصة أهدافه القاتلة مع الأهلي والمنتخب التي أصبحت علامة مسجلة بأسمه في الدقيقة +90 بقوله : "أهداف الدقائق القاتلة هي توفيق في البداية من عند ربنا بالاضافة لإصراري وتركيزي ويقيني بقدرتي على هز شباك المنافسين مادام هناك وقت في المباراة ولرغبتي الكبيرة في قيادة الفريق للفوز واسعاد الأهلاوية والمصريين".

وأكمل متعب : " شاركت أساسي في لقاء سيوي سبور خلال ال96 دقيقة، وكان لدي ثقة في احراز هدف الفوز بالكونفدرالية ، وضعت كل خبراتي قبل توجيه الكرة برأسي في مرمى سيوي سبور 2014، وكنت مدرك أن وليد سليمان سيلعب لي الكرة في هذا المكان".