مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: لا رجعة في موقف ترامب حول المحادثات مع كوريا الشمالية

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تغير الشروط المسبقة التي وضعها ترامب إزاء المحادثات مع كوريا الشمالية وسط تصاعد أزمة كوريا الشمالية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت هيلي - في تصريح أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "لا يوجد تراجع (بخصوص شروط ترامب)، فما قاله (ترامب) في الأساس هو نعم يمكن أن يكون هناك وقت يمكننا التحدث فيه مع كوريا الشمالية، إلا أن أشياءً كثيرة يجب أن تحدث قبل إجراء ذلك بالفعل".

وتابعت هيلي قائلة إن كوريا الشمالية يجب أن تتوقف عن إجراء الاختبارات النووية، كما يجب أن يظهروا رغبتهم في إجراء محادثات بشأن حظر أسلحتهم النووية، مؤكدةً أن هذه الأشياء يجب أن تحدث.

ولفتت هيلي إلى أن الولايات المتحدة ستكون "ذكية هذه المرة" عندما تأتي إلى طاولة التفاوض مع زعيم الشطر الشمالي، كيم جونج-أون.

وفي السياق ذاته، شددت هيلي على أن بيونج يانج يجب أن توقف اختبار أسلحتها النووية لفترة زمنية طويلة لكي يُلبوا متطلبات بدء المحادثات مع واشنطن، مشيرة إلى خطورة الوضع في الشطر الشمالي.

وجاءت تصريحات هيلي عقب اعتزام الكوريتين على إجراء محادثات، بعد غد الثلاثاء.