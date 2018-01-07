الصين: ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات جراء الصقيع وتحذيرات من موجة جديدة

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أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في المدن الكبرى وفي شمال البلاد جراء موجة الصقيع التي تضرب البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الصينية - وفقا لفضائية (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - إن أكثر من 45 ألف فدان من أشجار الفاكهة ومزارع الشاي والخضروات تضررت من الثلوج.

وأضافت الفضائية أن الثلوج تسببت في تعطل وسائل المواصلات ، وأغلقت السلطات أجزاء من الطرق السريعة المؤدية للأقاليم المتضررة بالإضافة إلى مطارات ومدارس.

بدورها، حذرت مراكز الأرصاد الجوية من موجة ثانية من الثلوج والأمطار في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من الصين.