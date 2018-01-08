ائتلاف المعارضة الماليزي يرشح مهاتير محمد رئيسا للوزراء خلال الانتخابات العامة المقبلة

رشح ائتلاف المعارضة في ماليزيا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد لرئاسة الحكومة خلال الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجري في البلاد في وقت لاحق من العام الجاري.

كما رشح ائتلاف المعارضة، المكون من 4 أحزاب ويحمل اسم "ميثاق الأمل" خلال اجتماعه اليوم بكوالالمبور، السيدة وان عزيزة إسماعيل زعيم حزب العدالة الشعبي، لشغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال الانتخابات القادمة، والتي يتعين الدعوة إلى إجرائها بحلول شهر أغسطس المقبل.

ويرى المراقبون بحسب ما ذكرت قناة "فرانس 24" أن ترشيح مهاتير محمد (92 عاما) لرئاسة الحكومة القادمة ينذر بحدوث انقسامات، خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهت إليه خلال فترة حكمه الطويل لماليزيا التي دامت 22 عاما، حكم خلالها البلاد من خلال القبضة الحديدية، والتي انتهت بتقديم استقالته قبل 15 عاما.

كما يعتبر المراقبون أن هذا الترشيح يعكس التغييرات التي تشهدها الساحة السياسية في ماليزيا في الوقت الراهن، والناتجة عن الفضائح المالية الضخمة التي تعانى منها حكومة رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق.