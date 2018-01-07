متعب : ليس من المقبول أن أصبح مثل الموظفين في النادي الأهلي

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أكد عماد متعب لاعب النادي الأهلي والمنتقل حديثًا لنادي التعاون السعودي علي سبيل الإعارة أن إفصاح الجهاز الفني بعدم حاجته له جاء متأخراً للغاية.

وقال متعب خلال تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "تأكدت أني بعيد عن حسابات الجهاز الفني فكان قراري بالرحيل، ومن غير المقبول أن أصبح مثل الموظفين داخل النادي الأهلي".

وأضاف : "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ابلغني بعدم حاجة البدري لجهودي واني لن أقيد في القائمة الأفريقية، وهذا القرار كان صدمة بالنسبة لي"

وتابع : "كيف أشارك في 25 دقيقة في نهائي أفريقيا أمام الوداد ؟، وأنا غير مهم في الفريق وليس لدي دور مؤثر".

وأردف : "أيقنت أني لن أشارك مهما تدربت أو وصلت لأعلى معدلات بدنية مع الفريق، وتمارا ابنتي قالت لي أنها تتمنى مشاهدتي في الملاعب مجددًا