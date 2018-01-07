أعرب رمضان صحبي لاعب المنتخب الوطني والمحترف بصفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي أمنتيه في رؤية عماد متعب في قائمة الفراعنة التي ستطير إلي روسيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018.



وحرص رمضان صبحي على إجراء مداخلة هاتفية من انجلترا في برنامج " مع شوبير" لتحية عماد متعب خلال إستضافته بالبرنامج قائلا : " متعب ده تاريخ كبير ، مثل أعلي بنسبة لي ورمز لكل الأهلاوية ، شخصية قيادية وقوية الجميع يحبه ، أتمني له التوفيق في الخطوة القادمة له مع نادي التعاون السعودي،

وأكمل رمضان صبحي حديثه عن متعب : كان دائمًا يوجهني في الملعب ، شرفت باللعب معه فهو قيمة كبيرة للكرة المصرية".

وعن حلم متعب في التواجد مع المنتخب في مونديال روسيا .. قال رمضان صبحي : " لو كان الأمر بيدي لأخترت متعب للعب مع المنتخب في كأس العالم لأنه يستحقها عن جدارة ، مواصلا وهو يضحك الأول أضمن انا مكاني في المنتخب مع كوبر".