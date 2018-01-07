العبادي يحذر من محاولات البعض لإثارة الجيش العراقي ضد الحشد الشعبي

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، من محاولات البعض إثارة الجيش العراقي ضد الحشد الشعبي، قائلا: "انتصرنا على محاولات الانفصال وتعاملنا مع العراقيين بنفس الدرجة ولا نفرق بينهم".

وأضاف العبادي، خلال حضوره احتفال "النصر الكبير على داعش" في النجف أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن إنصاف الجميع أساس النجاح والانتصار ، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن نفرق بين صفوف القوات الأمنية، فالبعض حاول أن يثير الجيش ضد الحشد ولكن فشلوا ، فهذه كلها قوات نظامية وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال: «لا ينبغي أن ننسى تضحيات العراقيين ونستفيد من هذا الدرس القاسي، ويجب أن نبدأ الإعمار والبناء، مشيرا إلى أن الحرب استنزفت الكثير من ميزانية البلد ، والعراقيون بوحدتهم انتصروا».