وصلت بعثة فريق النادى المصرى الى مطار ابو ظبى وكان وفد من مسئولى الاتحاد الاماراتى ومندوبين الشركة الراعية فى استقبال البعثة البورسعيدية وتم على الفور انهاء كافة اجراءات قبل ان ينتقل فريق المصرى الى مقر اقامة معسكره المغلق بفندق دوست تانى.

وكانت السلطات الاماراتية حريصه على تهيئة المقر المناسب لفريق المصرى واستبدال مقر اقامة المعسكر من فندق روتانا الى دوست تانى سعيا لهدوء الاجواء بالمقر الجديد من جهة وقربه من ملعب الجزيرة الاماراتى والذى سيخوض عليه فريق المصرى الاثنين اولى تدريباته.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد يوم 12 من شهر يناير الجاري مباراة كأس السوبر بين الأهلي بطل الدوري والمصري وصيف بطولة كأس مصر في مباراة جماهيرية.