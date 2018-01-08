الجيش العراقي والحشد الشعبي يكملان تطهير وادي زغيتون غرب كركوك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تطهير «وادي زغيتون» غرب كركوك بالكامل، حيث تم العثور على عدد من مخازن للأسلحة والذخائر وأوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مسؤول عمليات اللواء الحادي عشر في الحشد الشعبي سجاد الأسدي - حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، "إن القوات وبعد إكمالها عمليات تطهير الوادي اتجهت من خط البيشمركة السابق باتجاه كركوك".

يُشار إلى أن عمليات إعادة الأمن لمناطق كركوك المحررة تتواصل في يومها الرابع بمشاركة الحشد والجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش لتطهير مناطق الحويجة ومحيطها من فلول "داعش".

من ناحية أخرى أوضح إعلام الحشد في بيان اليوم الأحد، أن عمليات محور "بيجي" انتهت بعد أربعة أيام من انطلاقها لتطهير جبال مكحول وضفاف دجلة غربي جبال مكحول وطريق الحراريات.

وأضاف البيان أن الجهد الهندسي للحشد الشعبي تمكن خلال العمليات من تدمير مضافة لداعش وتفكيك عشرات العبوات وضبط كميات من المتفجرات التي خلفها تنظيم داعش الإجرامي.