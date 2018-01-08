باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا في إطار حسن النوايا

أفرجت السلطات الباكستانية اليوم الأحد عن 147 سجينا من الصيادين الهنود في إطار إبداء حسن النوايا.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن بعض المنظمات الخيرية قامت بسداد مصاريف ترحيل هؤلاء الصيادين الهنود من سجنهم الكائن في كراتشي إلى بلادهم، مشيرة إلى أن حكومة الهند سوف تسلم المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي أيضا قائمة مماثلة بأسماء السجناء الباكستانيين الذين سوف تقوم في وقت لاحق بالإفراج عنهم.

وكشف بيان صادر عن الخارجية الباكستانية النقاب عن أن تبادل السجناء يأتي في إطار الاتفاق القنصلي الموقع بين الدولتين عام 2008 والذي ينص على تبادل قوائم بأسماء السجناء في الدولتين مرتين في العام تمهيدا للإفراج عنهم.