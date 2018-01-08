الإثنين 8 يناير 2018 9:02 ص القاهرة القاهرة 12.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
النتـائـج تصويت

باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا في إطار حسن النوايا

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يناير 2018 - 9:39 م | آخر تحديث : الأحد 7 يناير 2018 - 9:39 م

أفرجت السلطات الباكستانية اليوم الأحد عن 147 سجينا من الصيادين الهنود في إطار إبداء حسن النوايا.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن بعض المنظمات الخيرية قامت بسداد مصاريف ترحيل هؤلاء الصيادين الهنود من سجنهم الكائن في كراتشي إلى بلادهم، مشيرة إلى أن حكومة الهند سوف تسلم المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي أيضا قائمة مماثلة بأسماء السجناء الباكستانيين الذين سوف تقوم في وقت لاحق بالإفراج عنهم.

وكشف بيان صادر عن الخارجية الباكستانية النقاب عن أن تبادل السجناء يأتي في إطار الاتفاق القنصلي الموقع بين الدولتين عام 2008 والذي ينص على تبادل قوائم بأسماء السجناء في الدولتين مرتين في العام تمهيدا للإفراج عنهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك