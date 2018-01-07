«جوجل» تعزز معايير أمن تطبيقات نظام التشغيل «آندرويد»

قررت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" تعزيز معايير الأمن بالنسبة للتطبيقات التي تعمل مع نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "جوجل" للأجهزة المحمولة سواء الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.



وذكرت الشركة أنه اعتبارا من أغسطس 2018 لن يقبل متجر التطبيقات عبر الإنترنت "جوجل بلاي" إلا التطبيقات التي تدعم أحدث وظائف "أندرويد".



كما سيتم تطبيق نفس القواعد على تحديثات التطبيقات الموجودة حاليا والتي سيتم طرحها على "جوجل بلاي" اعتبارا من نوفمبر 2018. في الوقت نفسه فإن القواعد الجديدة لن تطبق على التطبيقات الموجودة حاليا والتي لم يتم تحديثها.



تستهدف القاعدة الجديدة التأكد من أن التطبيقات التي يتم تنزيلها عبر "جوجل بلاي" تلتزم بمعايير الأمن والأداء الحالية ومساعدة المطورين على حماية المستخدمين من برامج القرصنة والتجسس الرقمي.



وفيما يخص المستخدمين، فالقواعد الجديدة لن تضمن لهم فقط المزيد من الحماية ضد القرصنة والتجسس، ولكن أيضا المزيد من التحكم في حق الوصول إلى التطبيقات المتاحة.