قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، كريس جونيس، إن الأونروا تتولى مهمتها بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمنحها دعما واسعا وقويا لمهمتها الإنسانية، مشيرا إلى مساهمتها التي لا غنى عنها في السلام والأمن.

وأضاف جونيس في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ما يديم أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع هذه القضية.

وتأتي هذه التصريحات عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من يناير الجاري بقطع المساعدات المالية الأمريكية التي تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين؛ بسبب عدم إظهارهم التقدير أو الاحترام، مؤكدا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنهم "لا يرغبون بالتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام".

وتدير الأونروا مئات من المدارس للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ولبنان وسوريا والأردن، كما أنها تقدم خدمات اجتماعية ومساعدات صحية وتعليمية.