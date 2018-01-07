الزمالك ينفي تفاوضه لضم نانا بوكو

نفى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن الاتفاق مع نادي مصر المقاصة لضم المهاجم الغاني نانا بوكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف رئيس الزمالك أنه لم يتم الحديث مع نادي مصر المقاصة من الاساس او إرسال اي عروض رسمية لضم اللاعب مؤكدا أنه ليس في حسابات النادي علي الاطلاق في الفترة الحالية مطالبا ببعض وسائل الإعلام بتحري الدقة وتوفير الاستقرار للفريق قبل القمة.

وشدد مرتضي منصور أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لم يطلب اي لاعب في الوقت الجاري وكل تركيزه في لقاء الأهلي غدا وفي حالة طلب اي لاعب سيتم تنفيذ طلبه علي الفور.