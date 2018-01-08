أعلن قيادي حوثي، مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن، استسلامه، وسلم نفسه للقوات الإماراتية مبديا استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكشف القيادي الحوثي الشيخ حمير إبراهيم - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد - أن مليشيات الحوثي تجبر الأهالي على الانضمام لها، وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة.

ودعا حمير أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات دعم الشرعية في اليمن، والتصدي لمليشيات الحوثي لتحرير كامل ربوع اليمن.. وأضاف "من يرفض الانضمام إلى مليشيات الحوثي يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته".

وحول تفاصيل استسلامه للقوات الإماراتية، قال إن القوات استقبلته بأخلاق عالية، وتعاملت معه بشكل جيد، داعيا كل من يقاتل إلى جانب مليشيات الحوثي إلى التراجع عن هذا الطريق والعودة إلى الحق والانضمام إلى قوات الشرعية في اليمن.