وفاة مؤسس منظمة التجارة العالمية الأيرلندي بيتر سازلاند عن 71 عاما

توفي الدبلوماسي الأيرلندي المخضرم بيتر سازلاند، المدير العام المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، عن عمر يناهز 71 عاما، اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن سازلاند - الذي شغل أيضا منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية عام 2006، إضافة إلى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية عام 1993 - لفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاناة طويلة مع المرض داخل إحدى مستشفيات دبلن، عاصمة أيرلندا.

ونعى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، وفاة سازلاند - الذي مثل بلاده في المفوضية الأوروبية بين عامي 1985 و1989 - واصفا إياه بأنه كان واحدا من أبرز المؤمنين بفكرة الوحدة الأوروبي.