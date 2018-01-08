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وفاة مؤسس منظمة التجارة العالمية الأيرلندي بيتر سازلاند عن 71 عاما

دبلن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 7 يناير 2018 - 9:43 م | آخر تحديث : الأحد 7 يناير 2018 - 9:43 م

توفي الدبلوماسي الأيرلندي المخضرم بيتر سازلاند، المدير العام المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، عن عمر يناهز 71 عاما، اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن سازلاند - الذي شغل أيضا منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية عام 2006، إضافة إلى منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية عام 1993 - لفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاناة طويلة مع المرض داخل إحدى مستشفيات دبلن، عاصمة أيرلندا.

ونعى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، وفاة سازلاند - الذي مثل بلاده في المفوضية الأوروبية بين عامي 1985 و1989 - واصفا إياه بأنه كان واحدا من أبرز المؤمنين بفكرة الوحدة الأوروبي.


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