مهاب مميش: كاتدرائية العاصمة الإدارية خير مثال لاهتمام مصر بالمسيحيين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المصريين دائمًا يقفون صفًا واحدًا، ولا يوجد فارق بين مسلم ومسيحي، مشيرًا إلى أن كليهما قدما شهداء للدفاع عن الوطن دون النظر للديانة.

وأضاف «مميش»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة خير مثال لكل العالم، وأن مصر تهتم بالمسيحيين، متابعًا أن المسيحيين يعيشون في أمان داخل مصر، فالمسلم والمسيحي أسرة واحدة يدافعون عن بلدهم، ويسعون لبنائها.

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس اهتمت بتسمية الكباري العائمة باسم الشهيد أحمد منسي والآخر باسم الشهيد أبانوب جرجس، مؤكدًا أن هذا الفعل يدل على عدم التفرقة بين المسلم والمسيحي، فليس هناك فرق في الشهادة أو الدفاع عن الوطن بين المسلمين والمسيحيين.