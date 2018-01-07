الشرطة السويدية تعلن مقتل شخص متأثرا بجروح أصيب بها في إنفجار استوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية مقتل شخص متأثرا بجروح أصيب بها في الإنفجار الذي وقع اليوم الأحد، خارج محطة للمترو بالعاصمة (استوكهولم).

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن القتيل يبلغ من العمر 60 عاما، وكان قد قام بالتقاط جسم مشبوه من الأرض خارج محطة المترو، إلا أن الجسم انفجر ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، إلى جانب إصابة سيدة تبلغ من العمر 45 عاما بجروح في الوجه.

وكان المتحدث باسم الشرطة السويدية قد أكد أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الإنفجار له صلة بالإرهاب، فيما تعكف الشرطة على فحص المواد المتفجرة التي كانت موجودة داخل الجسم المشبوه.