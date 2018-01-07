محافظة القاهرة: الباعة الجائلون فضلوا سوق «الزاوية الحمراء» عن «الترجمان»

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية أيمن عبدالتواب، إن المحافظة تبذل أقصى جهدها لإخلاء الباعة الجائلين من الشوارع ونقلهم إلى أسواق مجهزة، وتحويلهم من باعة أرزقية فى الشوارع تعرقل حركة المرور، إلى تجار لهم سوق يلجأ لها المواطن.

وأشار عبدالتواب فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إلى أن الباعة فضلوا تسكينهم فى سوق الزاوية الحمراء الجديدة وليس سوق الترجمان، موضحا أن الأرض التى تم إنشاء سوق الزاوية عليها كانت «خرابة» تقع بعد سوق غزة.

وأضاف: «عندما تم تسكين الباعة قبل اكتمال الملامح النهائية للسوق من (مظلات، وباكيات) تراجعت المحافظة مرة أخرى لوضع أساس السوق، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية»، مكملا: «تم تسكين باعة سوق الترجمان فى سوق الزاوية الجديدة، بالتعاقد، لكن كان لابد من تحديدهم وفقًا لالتزامهم بالحضور إلى السوق، بما يثبت أنه مصدر الرزق الوحيد لهم».

ونوه عبدالتواب أنه تم عمل تسجيل للحضور والانصراف بكارت يتم تسليمه لأمن المحافظة قبل الدخول إلى السوق، على أن يتم استلامه عند الخروج، موضحا أن البائع الذى ترك مكانه استطاع إيجاد مكان آخر للعمل به أو البيع فيه كبديل أفضل له من السوق، إلى جانب التشديد على منع كل بائع أن يتاجر فى بضائع مماثلة لبضائع غيره بنفس السوق.