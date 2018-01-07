الجارديان: «بريكست» على رأس المباحثات المقررة بين «ماكرون وماي»

نقلت صحيفة (الجارديان) اليوم الأحد عن مسئولين بريطانيين، قولهم" إن المحادثات التي ستجرى بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 يناير الجاري، ستتناول كل مجالات التعاون الثنائي بين البلدين بما فيها التعليم والعلوم والابتكار، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".

وأضاف المسئولون، إن الجانب البريطاني بالأخص يرغب في أن يؤكد على الصلات الوثيقة مع فرنسا التي يعيش فيها أكثر من 150 ألف بريطاني، ويعيش مثلهم من الفرنسيين في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب قرار زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بإعطاء الضوء الأخضر لإجراء المرحلة الثانية من محادثات بريكست، يرجح أن تظهر مسألة بريكست على نحو بارز في المحادثات بين ماكرون وماي.