اختراق الحساب الشخصي لعضوة حزب المحافظين الكندي على تويتر

تعرض حساب عضوة حزب المحافظين المعارض في كندا، ليندا فروس، على تويتر للاختراق من قبل مقرصنين إليكترونيين اتهموها بالفساد ونشروا العلم الفلسطيني على حسابها، بجانب رخصة قيادتها.

وكتبوا على حسابها "مرحبا ليندا هل يمكنك القيادة إلى السوق التجاري من فضلك"، قبل أن ينشروا صورة من رخصة القيادة الخاصة بها، مع عرض المعلومات الشخصية بما في ذلك عنوانها.

ولم يظهر أي دافع للاختراق بشكل واضح، لكن المقرصنين قالوا إنهم "لا يقدرون السياسيين الفاسدين"، واضعين العلم الفلسطيني على حسابها.

وتأتي عملية القرصنة بعد أيام قليلة من هجوم إليكتروني كبير في ألمانيا ، حيث تم تسريب العديد من بيانات السياسيين والمسؤولين الشخصية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، ولا تعتبر فروم أول سيناتور كندي يتم اختراق حسابها، حيث تعرض عضو مجلس الشيوخ المحافظ دون بليت لاختراق حسابه على تويتر في أواخر أكتوبر الماضي.

ويكثف المخترقون من نشاطهم في الأعوام التي تعقد فيها الانتخابات الفيدرالية، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات العامة في كندا في وقت لاحق هذا العام.