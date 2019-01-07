مستشار لترامب لـ«الشروق»: افتتاح الكاتدرائية والمسجد مشهد تاريخي لم نعتده في الشرق الأوسط

وصف أحد أعضاء لجنة الحريات الدينية الأمريكية، وهو من وفد القيادات الإنجيلية الأمريكية جو روزنبرج، ومن الذين يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، باليوم التاريخي، وقال: "نحن أمام مشهد ويوم تاريخي في منطقة الشرق الأوسط، حين يقوم رئيس عربي مُسلم سُني وهو قائد لأحد أكبر وأهم الدول في الشرق الأوسط مثل مصر ببناء كنيسة هي الأكبر في الشرق الأوسط، وإعطاءها هدية للمسيحيين في مصر".

وأضاف في تصريحات لـ"الشروق" عقب حضوره الافتتاح في العاصمة الإدارية: "هذا شيئًا لم نره على مدار التاريخ وهذا أمر غير عادي"، موضحًا: "حضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يؤشر إلى أننا نرى التاريخ يكتب أمس، وليس فقط حضور شيخ الأزهر ومفتي مصر ولكن المسيحيين أيضًا حضروا في المسجد".

وواصل: "هذا شئ لم نعتده الحدوث في الشرق الأوسط، وهذا يؤشر ويؤكد ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قال أن المصريين المسلمين والمسيحيين لا فرق بينهما وأن كلاهما واحد".

وعن تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" على الافتتاح قال: "الرئيس ترامب يقوم بتشكيل علاقات صداقة إيجابية وقوية مع مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر حليف، وهذا أمر هام لأن الإدارة الأمريكية السابقة على ترامب لم ترى في مصر حليف وصديق لكن الأمر تغير".

واختتم قوله: "جئت من أمريكا مع وفد القيادات الأمريكية لأرى مصر كدولة جديدة ومختلفة".