الأنبا باخوميوس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بحضور محافظ البحيرة

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، واللواء عبد العزيز عمر قائد الفرقة العاشرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب بحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس.

ونقل نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها تهنئة المجمع المقدس، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية للمواطنين بمحافظة البحيرة.

وقال إن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد مناسبة غيرت مجرى التاريخ، فهو إحتفال بذكرى المصالحة الإلهية بين السماء والأرض، لافتا الى أن المسيح جاء للمصالحة بين الأغنياء والفقراء والمصالحة بين الإنسان وأخيه الإنسان.

وحيا نيافة الأنبا باخوميوس الجهود الأمنية لقوات الشرطة والقوات المسلحة فى حفظ أمن وسلامة وإستقرار الوطن على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية.

وبعث الأنبا باخوميوس برسالة تهنئة وتأييد لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن جموع المسيحيين فى جميع الكنائس يصلون من أجل وحدة الوطن.

من جانبه، قال محافظ البحيرة إن جميع المصريين يحتفلون اليوم بعيد المصريين الميلاد المجيد وليس الأقباط فقط لأنه عيد المصريين جميعا.

وأشار اللواء آمنه إلى أن محافظة البحيرة تحتفظ لنفسها بشرف عظيم وفخر بالغ، إذ تحتفظ في طيات تاريخها بأيام خالدة وثقتها تلك الآثار الإسلامية في رشيد، والآثار القبطية في وادي النطرون.

وشدد محافظ البحيرة على أن المصريين سيظلون متحدين تحت لواء الأخوة والمحبة، أقوياء ضد كل محاولات تفتيت الشمل وكسر الوحدة ونشر الضغينة بيننا، لافتا الى أن الاتحاد سيؤدى إلى العبور ببلادنا إلى ما نرجوه من تقدم وإزدهار ومستقبل مشرق.

وأرسل محافظ البحيرة تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لافتا إلي دوره الوطني تجاه مصر ومن قبله البابا شنودة وكل رموز الكنيسة المصرية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وشهد لهم التاريخ أروع المواقف الوطنية.