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إجلاء طاقم سفينة شحن اشتعلت النار بحاوياتها في المحيط الأطلسي

هامبورج - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 9:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 9:32 ص

تمكن طاقم سفينة الحاويات "يانتيان إكسبريس"، التي تشتعل النيران في حاوياتها منذ أربعة أيام في المحيط الأطلسي، من ترك السفينة بالكامل.

وقال متحدث باسم شركة النقل "هاباج-ليويد" ومقرها هامبورج، أمس الأحد، إن جميع أفراد الطاقم وعددهم 22 نجوا من الحادث دون ان يصابوا بأذى.

واستغرقت عملية الإجلاء يومين بسبب أحوال الطقس السيئة، ولم يتم إخماد النيران بعد.

وكانت بعض الحاويات تنقل موادا خطرة، حسب المتحدث، لكن لم تسقط أي حاوية في المياه.

واندلع الحريق يوم الخميس، وتأخرت جهود إخماد الحريق بسبب سوء الأحوال الجوية.


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