«إيلي ليلي» للصناعات الدوائية تستحوذ على «لوكسو أونكولوجي» في صفقة بقيمة 8 مليار دولار

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أعلنت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أنها توصلت إلى "اتفاق نهائي" لشراء شركة "لوكسو إونكولوجي" لتطوير أدوية السرطان بقيمة 235 دولار للسهم تسدد نقدا، بما يوازي 8 مليار دولار.

ويزيد سعر شراء إيلي ليلي، ومقرها في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، لسهم لوكسو أونكولوجي بأكثر من ثلثي قيمته عند اعلان العرض.

وارتفع السعر السوقي للسهم قبل بدء التعاملات في الولايات المتحدة بنسبة ستين بالمئة.

وصرح جوش بيلنكر الرئيس التنفيذي لشركة لوكسو أونكولوجي قائلا: "نشعر بالفخر لأن شركة إيلي ليلي أدركت اسهاماتنا في مجال الأدوية دقيقة المفعول، ونشعر بالحماس من الاستفادة من موارد منظمة ليلي وانتشارها على مستوى العالم".

ومن المقرر أن تكون الاستحواذ على لوكسو أونكولوجي هي أكبر صفقات إيلي ليلي في إطار مساعيها لتعزيز تواجدها في مجال أدوية علاج السرطان.