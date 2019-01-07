ترامب يجدد نفيه لتقرير «نيويورك تايمز» بشأن أمره بتسريع عملية الانسحاب من سوريا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفيه لما جاء بتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بشأن أمره بتسريع عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: "نيويورك تايمز الفاشلة كتبت عمدا قصة غير دقيقة للغاية بشأن نواياي في سوريا .. ليس مختلفا عن تصريحاتي الأصلية، سنغادر سوريا بوتيرة مناسبة بينما في نفس الوقت نواصل محاربة داعش وفعل كل شيء حكيم وضروري آخر".

وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت، الأسبوع الماضي، تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن ترامب منح الجيش الأمريكي 4 أشهر لتنفيذ قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

ونفى الرئيس الأمريكي، في تصريحات بالأمس، أن يكون قد صرَح مطلقا بأن عملية سحب قوات بلاده من سوريا ستتم بوتيرة سريعة. وقال للصحفيين: "سوف نسحب قواتنا... لم أقل أبدا إن ذلك سيحدث على وجه السرعة".