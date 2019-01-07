حزب «حركة خمس نجوم» الإيطالي يعرض مساعدة حركة السترات الصفراء الفرنسية

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عرض زعيم الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، حركة خمس نجوم، "كل المساعدة التي تحتاجها" حركة السترات الصفراء المناهضة للحكومة الفرنسية اليوم الاثنين.

وقال زعيم حركة خمس نجوم، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو في مقال على المدونة الرئيسية لحزبه: "لا تستلموا يا أصحاب السترات الصفراء".

وأضاف أن أصحاب السترات الصفراء وحركة خمس نجوم تحركهم "نفس الروح"، وأن حزبه يمكن أن يساعد الحركة الاحتجاجية الفرنسية لتتحول إلى حزب سياسي.

وتابع دي مايو، أن أصحاب السترات الصفراء يمكنهم استخدام برنامج "روسو" الخاص بحزبه لـ"تنظيم فعاليات على الأرض واختيار مرشحين لخوض الانتخابات".

وتدير حركة خمس نجوم وهي حزب احتجاجي أسسه الممثل الكوميدي بيبي جريلو، إيطاليا في ائتلاف مع حزب الرابطة اليميني المتطرف بعد الفوز بأكثر من 32 بالمئة من الأصوات في انتخابات مارس الماضي.