البنك المركزي الأوروبي يحث على اتخاذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو



أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، أن السياسات النقدية وحدها ليست كافية لتعزيز النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ودعا الأطراف الأخرى إلى الاضطلاع بدورها.

وخلال مراسم أقيمت في لاتفيا بمناسبة مرور خمس سنوات على انضمامها إلى منطقة اليورو، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندو بأن اقتصاد منطقة اليورو تحسن بفضل دعم مالي ملموس، مضيفا أن "لاتفيا بصفة خاصة ازدهرت خلال تلك الفترة".

وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي لم يعد يطرح خطط تحفيز بعد أربع سنوات من برامج شراء السندات في مختلف أنحاء منطقة اليورو، أكد جويندو على "الاستمرار في إجراء التغييرات اللازمة"، مشيرا إلى أن "صناع السياسات تعهدوا بإبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل غير مسبوق، على الأقل حتى فصل الصيف".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله إنه "يتعين بذل مزيد من الجهود لتعزيز المرونة الهيكلية ودعم نمو الانتاج في منطقة اليورو".