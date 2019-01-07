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حصد فيلم "بوهميان رابسودي - Bohemian Rhapsody" جائزة «جولدن جلوب» أفضل فيلم درامي لعام 2018.
الفيلم الذي يرصد قصة صعود فرقة كوين البريطانية، وملامح من حياة مغنيها الراحل فريدي ميركوري، نال تشجيعا وإعجابًا كبيرا من الجمهور الحاضر للحفل.