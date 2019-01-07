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«جولدن جلوب».. «بوهميان رابسودي» يحصد جائزة أفضل فيلم درامي

نجلاء سليمان
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:31 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:31 ص

حصد فيلم "بوهميان رابسودي - Bohemian Rhapsody" جائزة «جولدن جلوب» أفضل فيلم درامي لعام 2018.

الفيلم الذي يرصد قصة صعود فرقة كوين البريطانية، وملامح من حياة مغنيها الراحل فريدي ميركوري، نال تشجيعا وإعجابًا كبيرا من الجمهور الحاضر للحفل.


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