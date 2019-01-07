الزمالك أول نادٍ يفتح خزائنه لـ «بوطيب»

قدم نادي الزمالك، لاعبه الجديد ، المغربي خالد بوطيب، قادمًا من فريق مالاتيا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لمدة 3 مواسم ونصف ، مقابل 30 مليون جنيه.

ويعد نادي الزمالك، هو المحطة رقم 8 في مسيرة اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، حيث وان مثل العديد من الأندية بفرنسا وتركيا، قبل قدومه إلى الأبيض.

ودفع الزمالك 30 مليون جنيه، مقابل الظفر بخدمات المهاجم المغربي، وهذا يعد الأنتقال الأول للاعب مقابل دفع مبلغ مالي من نادي إلى أخر حيث لم يسبق لأى نادي دفع مبالغ مالية مقابل ضم بوطيب.

وسبق لبوطيب أن لعب لكلا من، : أندية "باجنول بوينت نادي، أزيس بونت دو جارد، إيستر ، لوزيناك ، اجاكسيو، ستراسبورج " الفرنسية ، قبل أن ينضم نادي مالاتيا سبور التركي، بدون دفع أي من هذه الأندية أي مبالغ لضمه، قبل أن يتعاقد معه الزمالك مقابل 30 مليون جنيه.