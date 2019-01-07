العراق يصدر 32 شحنة من مكثفات الغاز العام الماضي

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الاثنين، بأن مجمل صادرات العراق من مكثفات الغاز للعام الماضي، بلغت 32 شحنة بإجمالي 735 ألفا و230 مترا مكعبا.

وقال جهاد، في بيان صحفي، إن مجموع الكميات المصدرة من الغاز السائل «غاز الطبخ» فقد بلغت 438204 أطنان من خلال تصدير 53 شحنة، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة غاز البصرة.

وأوضح أن تصدير الغاز السائل والمكثفات إلى الأسواق العالمية يتم عبر موانئ شركة غاز البصرة في خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، بهدف تعزيز الإيرادات المالية عبر تصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق.