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حصدت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي / موسيقي، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن دورها في فيلم "المفضلة - The Favourite".

ونالت كولمان الجائزة بعد منافسة قوية مع إيميلي بلانت عن دورها في فيلم عودة ماري بوبينز.