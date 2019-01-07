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«جولدن جلوب».. أوليفيا كولمان أفضل ممثلة في فيلم «كوميدي - موسيقي»

نجلاء سليمان
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 5:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 5:57 ص

حصدت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي / موسيقي، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن دورها في فيلم "المفضلة - The Favourite".

ونالت كولمان الجائزة بعد منافسة قوية مع إيميلي بلانت عن دورها في فيلم عودة ماري بوبينز.


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