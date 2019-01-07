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قائد بالجيش اليمني: الميليشيا الحوثية تعيش حالة إنهيار في معقلها بصعدة

عدن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:45 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:45 ص

أكد القائد في الجيش اليمني، العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تعيش حالة من الإنهيار والضعف الشديد في معقلها بمحافظة صعدة، وسط تقدم ميداني ملحوظ لقوات الجيش الوطني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقل موقع "26 سبتمبر" عن قائد محور صعده قوله: إن الميليشيا الإنقلابية باتت محاصرة من جهتي الشمال والجنوب الغربي بصعده إثر سيطرة قوات الجيش على الطريقين الدوليين اللذين يربطان منفذ علب من الجهة الشمالية، والملاحيظ من جهة الجنوب الغربي، الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها.

وأضاف أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة جميع المناطق الواقعة على الطريق الأسفلتي الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال المحافظة.


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