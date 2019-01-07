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عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 8:18 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 8:18 م


أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين عن عودة أكثر من ألف شخص إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الاثنين، أن 1120 لاجئاً عادوا إلى سوريا ، منهم 404 أشخاص (122 امرأة و206 طفلاً) عادوا من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و 716 لاجئا (215 امرأة و 365 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن 197 نازحاً عادوا أيضا إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا ، وأكد أن وحدات سلاح المهندسين السوريين تواصل إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا ، حيث جرى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إبطال مفعول 30 عبوة ناسفة.


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