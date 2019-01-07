الأديبان الجزائريان واسيني الأعرج والحبيب السايح في القائمة الطويلة لجائزة البوكر

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دخل الروائيان الجزائريان واسيني الأعرج والحبيب السايح القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر بروايتيهما "مي، ليالي ازيس كوبيا" و"أنا وحاييم" على الترتيب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل الجزائر حضورا بعملين حيث رشحت عمل الحبيب السايح "أنا وحاييم" منشورات ميم الجزائرية، فيما رشحت دار الآداب اللبنانية رواية واسين الأعرج "مي، ليالي ازيس كوبيا".

وسبق للجزائر أن دخلت القائمة الطويلة لجائزة البوكر من خلال سمير قسيمي وأمين الزاوي وواسيني الأعرج الذي سجل حضوره ثلاث مرات سابقا، فيما وصل بشير مفتي إلى القائمة القصيرة.

وتضمنت القائمة الطويلة 16 عملا روائيا من 9 دول رشحتها 13 دار نشر، اختيرت من بين 134 رواية رشحت للجائزة.

ومن المنتظر الإعلان عن القائمة القصيرة يوم 5 فبراير المقبل فيما يتم الكشف عن الرواية الفائزة يوم 23 أبريل المقبل في أبوظبي.