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وزع الوفد المصري في العاصمة السنغالية داكار، شعاره الرسمي على ضيوف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لتحفيز أعضاء المكتب التنفيذي للتصويت لصالح ملف مصر لتنظيم كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وحمل شعار الوفد المصري الموزع على الأعضاء جملة: " صوتك ل٧٠٠٠ سنة حضارة"، في إشارة للملف المصري الذي ينافس جنوب إفريقيا.

ووصل وفد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ووفد بريزنتيشن برئاسة محمد كامل للترويج للملف المصري قبل التصويت الرسمي يوم الأربعاء.

وتتنافس مصر مع دولة جنوب إفريقيا على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد إعلان المغرب انسحابها من التنظيم. (اقرأ التفاصيل)