نقابة المعلمين بمحافظة المنيا تطلق مبادرة «شتاء دافئ»

أطلقت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي بمحافظة المنيا برئاسة حمادة النقيب مبادرة "شتاء دافئ للمعلمين" وذلك من خلال طرح دفعات من البطاطين المستوردة بنسبة خصم 20%، بالإضافة إلى تقسيط المبلغ لمدة 10 شهور بدون فوائد للمعلم، ويتم التوزيع على المعلمين الراغبين في الشراء على عدة دفعات حيث بدأت الدفعة الأولى بداية يناير الجاري وسيتم تسليم عدد 379 بطانية والدفعة الثانية ستبدأ في فبراير القادم.

وأوضح نقيب معلمي ملوى، أن نقابة المعلمين تساهم بدور كبير في التخفيف عن معاناة أعضائها من خلال المبادرات التي تطلقها لتخفيف كاهل العبء عنهم ومشاركتهم في حياتهم المجتمعية مثل المساهمة في خفض تكاليف قاعات الزفاف وتقديم القرض الحسن وبيع اللحوم والمواد الغذائية بأقل من سعر الجملة وتنظيم الرحلات بأسعار رمزية وتنظيم القوافل الطبية ومشروع العلاج بنسب خصم تصل إلى 60 %.

وذلك لا ينفصل عن الدور الحيوي للنقابة المتمثل في الدفاع عن المعلمين أمام جميع الجهات ودفع المعاشات وتقديم الخدمات النقابية الرئيسية.